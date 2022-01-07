Son dakika: Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi

Memur ve emekliye ek zam, TL finansal araçlara talebin artırılması, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

MEMUR VE EMEKLİYE EK ZAM

Teklifle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de de değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak 2022-30 Haziran 2022 tarihlerindeki dönem için uygulanacak olan artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltiliyor ve bu oranın aynı döneme ilişkin enflasyon farkı ödemesinde de dikkate alınması sağlanıyor. Böylece söz konusu toplu sözleşmeye göre 2021 yılı ikinci yarısından kaynaklı enflasyon farkı dahil 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 27,9 oranında yapılması gereken zam, yüzde 30,95'e çıkarılıyor. Emeklilerin alacağı en düşük aylık ise 2 bin 500 liraya yükseltiliyor.

KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUATA YASAL ZEMİN GELİYOR

Kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduat sisteminin de yasal zemini oluşturuluyor. Bu hesaplar için oluşabilecek farklar Hazine ve Maliye Bakanlığı ya da Merkez bankası tarafından ödenecek.

DOĞAL GAZDA KADEMELİ FİYATLANDIRMAYA GEÇİLİYOR

Doğal gaz kullanımında ise kademeli fiyatlandırma dönemine geçiliyor. İl bazında iklim şartlarına göre tarifeler belirlenmesi için Botaş'a yetki verilecek. İhracatçı firmalara kurumlar vergisinde indirim de yapılacak. Yüzde 20 olarak uygulanan vergi yüzde 19'a çekilecek.

BES'TE DEVLET KATKISI YÜZDE 30'A ÇIKIYOR

Düzenlemeyle, bireysel emeklilik sistemi de daha cazip hale getirilecek. Devlet katkı payı yüzde 25'ten 30'a çıkarılacak. 45 yaş üstü bireyler de isterlerse otomatik BES'e katılabilecek.

DÜZENLEME GELECEK HAFTA GENEL KURULA GELECEK

Ayrıca kamu ihalelerinde TL ile sözleşme yapan şirketlere, 1 Temmuz sonrası için kur artışı dikkate alınarak 'fiyat farkı' ödenecek. Düzenlemenin gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelmesi bekleniyor.

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