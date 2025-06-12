Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte maaşlara ne kadar artış yapılacağı merak konusu oluyor. Özellikle son açıklamalarla birlikte, memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak sorusuna dair beklentiler netleşmeye başladı. Peki, Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? SON DURUM!

3 FARKLI ENFLASYON SENARYOSU

Ekonomistlerin tahminlerine göre haziran ayında enflasyonun %1 ila %2 arasında gelmesi bekleniyor. Bu tahminler ışığında memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin 3 senaryo öne çıkıyor.

-Haziran enflasyonu %1 olursa:

Memur Zammı : %15,14

Emekli zammı (SSK/BAĞ-KUR): %16,24

- Haziran enflasyonu %1,5 olursa:

Memur zammı: %15,72

Emekli zammı: %16,82

Haziran enflasyonu %2 olursa:

Memur zammı: %16,29

Emekli zammı: %17,40

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TÜİK'in haziran ayı enflasyon verisini 3 Temmuz 2025 Çarşamba günü açıklaması bekleniyor. Bu veriyle birlikte milyonlarca memur ve emeklinin yeni maaş zammı da netleşmiş olacak.

2.5 MİLYON EMEKLİNİN TEMMUZ ZAMMI TEHLİKEDE

Kök maaşı 10 bin liranın altında olan ve Hazine desteğiyle 14 bin 469 lira alan yaklaşık 2.5 milyon emeklinin temmuzda maaşına zam yansımayacak. Bu grubun zam alabilmesi için Meclis'te yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Temmuz'da tatile girecek. Eğer milletvekilleri tatili ertelemezse düzenleme rafa kalkacak ve milyonlarca emekli temmuz ayında sıfır zamla karşı karşıya kalacak. Emekliler, geçim mücadelesi verdikleri bu dönemde hükümete çağrıda bulunarak, düzenlemenin tatil öncesi hızla hayata geçirilmesini istiyor.