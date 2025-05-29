Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Maaşlar bayramden önce yatar mı? İşte cevabı!

Vatandaşlar, özellikle Kurban Bayramı alışverişlerini planlamak için maaşların bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağını araştırıyor. 2025 Haziran memur maaşları bayramdan önce yatar mı? sorusunun yanıtı, kamu çalışanlarının maddi planlamaları açısından oldukça önemli oluyor. Peki, Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı?

MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Normal şartlarda memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatırılmaktadır. Ancak 2025 yılı Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihlerine denk geldiği için, maaşların bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı konusunda beklentiler oluştu.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Emekli ve memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesi yatırılması için beklentiler arttı. Memurlar, normal şartlarda her ay maaşlarını ayın 15'inde alıyor.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli maaşları, bağlı olunan sosyal güvenlik kurumuna göre farklı tarihlerde ödenmektedir:

4/C (Emekli Sandığı): Her ayın 1-5'i arası

4/A (SSK): 17-26'sı arası

4/B (BAĞ-KUR): 25-28'i arası

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Emekli maaşı ödeme günleri şöyle:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu kapsamda, ödeme tarihlerinin bu hafta içi açıklanması, ikramiyelerin ise bayram haftasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.