Meltem Acet kimdir? Meltem Acet kaç yaşında, nereli?
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Meltem Acet kimdir? Meltem Acet kaç yaşında, nereli?

04.02.2021 09:50 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:56
Meltem Acet kimdir? Meltem Acet kaç yaşında, nereli?

Ekranların tanınan yüzü spiker ve sunucu Meltem Acet, başarılı sunuculuğu ile beğeni topluyor. Başarılı sunucu hakkında detaylar merak edilirken Meltem Acet kimdir, Meltem Acet kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

Başarılı haber sunucusu Meltem Acet, sunuculuğu ile olduğu kadar özel hayatıyla da gündem oluyor. Sosyal medyada gündem olan Meltem Acet hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Meltem Acet kaç yaşında, nereli? Meltem Acet kimdir?

MELTEM ACET KİMDİR?

Meltem Acet 1982 Eylül ayında dünyaya geldi.

38 yaşındaki başarılı sunucu Ankara doğumludur.

Acet, TED Ankara Koleji sonrasında , Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuştur. Meltem Acet aynı üniversite bünyesinde İşletme Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır. Aynı okulda araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmüş, Amerika ve İngiltere'de finans alanında çalışmıştır.

Fox Tv bünyesinde, üst düzey yöneticilik yapmış, stratejik planlama direktörlüğü ve Reyting Analiz bölümlerini de yönetme gibi görevlerde bulunmuştur.

Günümüzde her ne kadar ekran önünde çalışmalarını sürdürsede ekran arkasında ciddi bir tecrübeye sahiptir. A Haber'de Z Raporu, Teve2'de Mola, Artı 1 TV'de Ekonomi Haber Müdürlüğü yapmıştır. Ayrıca, Paranın Nabzı ve Sıradışı adlı programları hazırlayıp sunmuş, TGRT Haber Ekonomi Müdürü olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir.

En son TGRT'den ayrılan Meltem Acet, Habertürk'e transfer olmuştur. Günümüzde Habertürk ekranlarında Hafta Sonu Ana Haber Bülteni'ni sunmaktadır. Ayrıca gündüz kuşağında saat başı Manşet programını sunmaktadır.

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