Melikgazi'nin 2 sporcusu olimpiyat yolunda

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo takımından iki sporcu 2022 yılı Mayıs ayında Brezilya'nın Rio kentinde yapılacak olan Deafolimpik Olimpiyatları'nda Kayseri için mücadele edecek.

Melikgazi Belediyesi Spor Kulübünün Avrupa'da Kayseri'yi temsil edecekleri için çok gururlu olduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "12-14 Ocak'ta Gaziantep'te yapılan Deafolimpik Taekwondo Türkiye Şampiyonasın'da Kayseri Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü; Taekwondo Takımı Büyük Bayanlarda Poomse ve müsabaka dalında sporcularımız Yasin Çimen Türkiye şampiyonu, Türkan Teke Türkiye şampiyonu, Dudu Gökçe Pumak Türkiye ikincisi, Merve Çimen ise Türkiye üçüncüsü olarak yine büyük bir başarıya imza attılar. 100 kulüpten 200'ü aşkın sporcu katıldığı şampiyonada toplamda 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyanın sahibi oldular. Sporcularımızın başarısı tesadüf değildir çünkü başarılı antrenörleri eşliğinde disiplini ve centilmenliği elden bırakmadan çalışıyorlar. Her karşılaşma için özverili ve çok sıkı çalışıyorlar. Kazanacaklarına dair ümidimiz hep vardı. Bizleri yanıltmadılar, desteklerimizi boşa çıkarmadılar. Kendileri ile gurur duyuyoruz. Başarılı evlatlarımızı tebrik ediyorum. Her biri bizi ayrı ayrı gururlandırdı. Ailelerine ve onları böylesine güzel yetiştiren hocalarına ayrıca teşekkür eder, başarılarının devam etmesini dilerim" dedi. - KAYSERİ