Melikgazi'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında kentteki bir alışveriş merkeziyle, pazar yerlerinde denetimlerde bulundu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında kentteki bir alışveriş merkeziyle, pazar yerlerinde denetimlerde bulundu.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimlerde konuşan Palancıoğlu, son günlerdeki vaka sayıları göz önünde bulundurulduğunda hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulması gerektiğini belirtti.

Denetimlerde amaçlarının ceza yazmak olmadığını aktaran Palancıoğlu, "Bizler vatandaşımızı maske, mesafe, temizlik konusunda hassasiyeti artırmaya davet ediyoruz. Farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Çünkü bu mücadelede en büyük gücümüz maske, mesafe ve temizliktir. Tedbirlere uyarak koronavirüse karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın bilinçlendirilmelerini ve tedbirlere en üst seviyede uymalarını sağlamak amacıyla denetimler kesintisiz ve sürekli gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Bülent Karacan ise kurallara genellikle dikkat edildiğini, tedbirlere ne kadar uyulursa salgının o kadar kolay atlatılacağını kaydetti.

Kaynak: AA