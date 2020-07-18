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Melikgazi Belediyespor'da ayrılık

Melikgazi Belediyespor Kulübünde yeni sezon öncesi antrenör Fuat Kalay ayrıldığını açıkladı.

Melikgazi Belediyespor'da ayrılık
18.07.2020 08:54 | Son Güncelleme: 18.07.2020 09:34

Melikgazi Belediyespor Kulübünde yeni sezon öncesi antrenör Fuat Kalay ayrıldığını açıkladı.

17 yıldır Melikgazi Belediyespor antrenörü olarak hizmet veren Fuat Kalay, görevinden ayrıldığını açıkladı. Erkekler 1. Voleybol Ligi'nde mücadele veren Melikgazi Belediyespor ile yollarını ayırdığını açıklayan Fuat Kalay, "17 yıldır başarı ile sürdürdüğüm Melikgazi Belediyespor Kulübü Voleybol takımı A takım baş antrenörlüğü bugün itibari ile sonlanmıştır. Bu süreçte Kayseri'de birçok ilklere de imza attık. İlk defa Efeler Ligine çıkmak için 2 kere final oynadık. İlk defa bir takım Türkiye Kupası'na katıldı. Alt yapıda ilk defa bir takım Türkiye 5ncisi ve 7ncisi oldu. Alt yapıda sayısız Türkiye şampiyonaları gördük. Hatta ilk defa bir antrenör hem A, hem genç hem yıldız hem küçük, hem minik takım çalıştırmıştır herhalde" dedi.

Fuat Kalay açıklamasında; "Çok güzel anılar ve dolu dolu geçen bu 17 yılda öncelikle her şeyi ile Kayseri'ye örnek olmuş Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a fikir ve düşünceleri ile sporcu ve bizlere yol gösteren ve her zaman desteğini esirgemeyen Kaski Genel Müdür yardımcısı Mahmut Danacı'ya, bu süreçte bizleri her türlü destekleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Öztürk'e, Bakanlık danışmanı Hayati Karaaslan'a, eski yöneticilerimizden yol arkadaşım Yücel Erbay'a, Sabri Büyükbahçeci'ye, Atalay Atay'a teşekkürlerimi borç bilirim. Unuttuklarım varsa özür diliyorum malum süreç biraz uzun. Bu süreçte benim en büyük destekçim, yol arkadaşım, kişiliği ve çalışkanlığı ile sporculara örnek teşkil eden antrenörlerden Metin Tutum'a, kulübün alt yapısının oluşmasında büyük katkı sağlayan geleceği çok parlak olan Kayseri OSB Teknik Kolejispor baş antrenörü Harun Şahin'e, Minik ve Küçük takımlarımızın antrenörü Zehra Hamurculu'ya çok teşekkür ederim. İyi ki sizleri tanımışım. Son olarak kulübün Türkiye'de tanınmasını sağlayan yıllardır özveri ile çalışan sporcularımıza, sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Yaptığınız fedakarlıklar ve başarılar için sonsuz teşekkür ederim. Antrenör ve yöneticiler geçicidir, esas olan Melikgazi Belediyespor Kulübüdür. Yeni yönetim ve teknik ekibe 1. Ligde başarılar dilerim. Herkesin yolu açık olsun inşallah" ifadelerinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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