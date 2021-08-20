Melih Gümüşbıçak kimdir? Melih Gümüşbıçak kaç yaşında, nereli?

F.Bahçe maçının spikeri Melih Gümüşbıçak, Acun Ilıcalı'nın kanalında Mesut Özil'i eleştirince taraftar çılgına döndü. Peki, Melih Gümüşbıçak kimdir? Melih Gümüşbıçak kaç yaşında, nereli?

Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Helsinki'yi 1-0 mağlup etti. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan mücadelede karşılaşmanın spikeri Melih Gümüşbıçak'ın Mesut Özil'i eleştirmesi sarı-lacivertli taraftarları sinirlendirdi. Peki, Gümüşbıçak kimdir?

GÜMÜŞBIÇAK KİMDİR?

Doğum tarihi: 1972 Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Kaç yaşında: 49yaşında Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Nereli: Ankara

Melih Gümüşbıçak, Ankara doğumlu olup İstanbul'da yaşamaktadır.Ankara 50.Yıl Lisesinden mezun olduktan sonra İktisat ve siyasal bilgiler öğrenimi gördü. Spor ve magazin sunuculuğu yapmaktadır. Mesleğe TRT'de girip orada spor programları sunmuş, daha sonra Doğan Yayın Holding'e geçmiştir. Daha sonra Show TV'de Televole adlı magazin programını sunmuştur. Daha sonra Lig TV'ye geçen Gümüşbıçak, halen bu kanalda sunuculuk yapmasının yanı sıra 360 kanalında ise spor programı hazırlayıp sundu. Melih Gümüşbıçak günümüzde TRT'de çalışmaktadır. Halen TRT Spor Kanalında Şampiyonlar Ligi programlarını ve çeşitli spor yayınlarını sunmaktadır.