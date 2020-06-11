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Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park, haczedilebilir

Melih Gökçek döneminde yaptırılan ve güncellenmiş fiyatlarla 750 milyon dolara mal olduğunu açıklanan Ankapark'ı işleten şirkete birikmiş elektrik borçları için yazı gönderildi. Şirket, ödeme için gereken adımı atmazsa parkın sözleşmesi iptal edilerek haciz işlemi başlatılacak.

11.06.2020 13:15 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:38

Borcunu ödemediği için elektriği kesilen Wonderland Eurasia'da ya da yaygın olarak bilinen adıyla Ankapark'ı işleten şirkete bir yazı gönderen Başkent Elektrik, birikmiş elektrik borcunu ödememesi durumunda abonelik sözleşmesinin iptal edileceğini bildirdi. Wonderland Eurasia, öngörülen sürede ödeme yapmazsa sözleşmesi iptal edilecek. Ardından haciz süreci gündeme gelecek.

Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park, haczedilebilir

GÖKÇEK DÖNEMİNDE İNŞA EDİLMİŞTİ

Wonderland Eurasia, istifa ettirilen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde inşa edildi. Hayvanat Bahçesi'nin bulunduğu Atatürk Orman Çiftliği arazisine kurulan eğlence parkı, gerek yüksek yatırım maliyeti, gerek inşa edildiği arazi nedeniyle tartışmaların odağında yer aldı. Parkın, gerekliliği ya da yeterli sayıda müşteri çekip çekmeyeceği de sıcak gündem maddesi oldu.

Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park, haczedilebilir

750 MİLYON DOLARA MAL OLDU

Park, inşaat aşamasında konulan iddialı hedeflerin tersine işletmeye girdiği günden bu yana yaşadığı finansal sorunları aşamadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın güncellenmiş fiyatlarla 750 milyon dolara mal olduğunu açıkladığı parkın elektriği, faturasını ödemediği gerekçesiyle geçen yılın sonunda kesildi. Park, birkaç ay kapalı kaldı. İşletmeci şirket, Başkent Elektrik'le masaya oturdu. Borçlarının bir bölümünü ödedi; kalanıyla ilgili de ödeme planı sundu. Eğlence Parkı'na yeniden elektrik verildi.

ELEKTRİK BORÇLARI ÖDENMEDİ, HACİZ İŞLEMİ BAŞLATILACAK

Söz konusu eğlence parkının elektriği, kısa süre önce birikmiş borçlarını ödemediği için ikinci kez kesildi. İşletmeci şirket, bugüne dek borçlarını ödemek için adım atmadı. Başkent Elektrik, parkı işleten şirkete kısa süre önce bir yazı göndererek, birikmiş elektrik borcunu ödememesi durumunda abonelik sözleşmesinin iptal edileceğini bildirdi. Wonderland Eurasia, öngörülen sürede ödeme yapmazsa sözleşmesi iptal edilecek. Ardından haciz süreci başlatılacak.

Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park, haczedilebilir

YAVAŞ: VATANDAŞLARIMIZA SORACAĞIZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçen ayın sonuna kadar işletme bedelini ödemeyince sözleşme gereği bir ay mühlet verildi. Bu süre zarfında yükümlülüklerini yerine getirmezse ihtarname yollayacağız ve belediye olarak el koyacağız. Ondan sonra vatandaşlarımızla beraber burayı nasıl değerlendireceğiz diye bakacağız. O alanı nasıl kullanacağımıza yönelik bazı projelerimiz var ama tabii ki vatandaşlarımıza sorarak karar vereceğiz" demişti.

Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park, haczedilebilir

Ekonomi Manşet

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