Meletme Göleti Sulama Projesi, 9 bin dönüm araziyi suyla buluşturuyor

Adana'nın Kozan ilçesinde Bucak'ta bulunan Meletmez Göleti Sulaması Projesi devletin yatırımı ile çiftçinin ve üreticinin hizmetine sunuluyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde Bucak'ta bulunan Meletmez Göleti Sulaması Projesi devletin yatırımı ile çiftçinin ve üreticinin hizmetine sunuluyor. Proje ile 9 bin dönüm tarım arazisi baraj büyüklüğündeki gölet ile kuraklık sorunu yaşanmadan sulanacak.

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru beraberinde DSİ Bölge Müdür Vekili Cengizhan Kılıçarslan ve Ak Parti Kozan ilçe Başkanı Yusuf Bilgili ile birlikte Kozan'da Ferhatlı, Acarmantaş, Bucak, Ilıca, Çobanpınarı mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Doğru, Meletmez Göleti Sulaması Projesinde sona gelindiğini belirterek, kamulaştırmanın ardından boruların döşenmesiyle sulamanın 2022 yılında başlayacağını kaydetti.

"Baraj büyüklüğünde gölet"

DSİ Bölge Müdür Vekili Cengizhan Kılıçarslan, baraj büyüklüğünde bir göletinin hizmete hazır noktada olduğunu ifade ederek, "Meletmez göleti 5 milyon su hacminde 9 bin dönüm araziyi sulu tarım ile buluşturacak yapıya sahip. Buradaki Ferhatlı, Acarmantaş, Bucak, Ilıca, Çobanpınarı köylerimizde sulu tarım yapılacak. Bu kadar güzel iklim ve coğrafyası olan bölgede su sıkıntısı olmadan üretim yapabileceksiniz. Şuan DSI olarak sahada çalışmaya hazır durumdayız. İrtifak hakkı bedelleri yatırılacaktır. Daha verimli güzel şekilde özellikle kuraklık yaşadığımız zamanlarda su sıkıntısı çekmeden sahadaki araçlarımızı en etkili şekilde kullanacağız ve çiftçilerimiz üretmeye devam edecek" dedi.

"9 bin dönüm arazi sulu tarımla buluşacak"

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, 9 bin dönüm arazi enerji harcamadan elektrik masrafı olmadan bölge insanımızın üretmesine katkı sunuyoruz. Ürünler ve arazilerde değerlenmiş olacak. Bu sizin hakkınız. Sizlerde bu arada kaliteli ürün yaparak bunu yansıtmanız lazım. Devlet bu yatırımı yapmışsa sizin daha çok üretim yapmanız için. Bizim sizden ricamız bu boru döşenmesinde köylülerimiz yardımcı olsunlar. Bunun için zararı olan olursa devlet karşılayacak. Ben 2 yıl önce geldiğimde su orada duruyor vatandaşlarımız kullanamıyordu ve içim sızlamıştı. Bakanlarımızın vekilimizin desteği ile bu iş inşallah seneye çiftçilerimiz sulamaya kavuşmuş olacak" dedi.

"Her bir sulama borusu bir araba fiyatında"

İmamoğlu bölgesine de çok ciddi yatırım yapıldığını da ifade eden Doğru, "Yedigöz baraj suyu ilçelerimize verildi, 800 milyonluk bir yatırım. Yerin altında olan borular gözükmüyor ama her biri boru bir araba fiyatı. Devlet bu kadar yatırım ve hizmet sağladı. Çocuklarımıza ve Türkiye'nin geleceğine yatırım. Hepimize hayırlı olsun" diye konuştu.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili çiftçilerin daha çok üretmesi için kuraklıkla mücadelede bölgeye devletin desteklerinin sürdüğünü ifade ederek yatırımların hayırlı olmasını temenni etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı