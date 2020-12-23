Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Hernandez, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Hernandez, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

23.12.2020 17:37 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:40
Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Hernandez, AA'nın

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 2020'ye damga vuran olaylara ait fotoğrafları inceleyen Hernandez, haber, spor ve yaşam kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Hernandez, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" ve yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Hakkari zirvelerindeki tilki" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un sağlık personeli ile ilgili fotoğrafını seçmeye karar verdiğini kaydeden Hernandez, bunun nedeninin ise bu fotoğrafın "2020'yi birçok şekilde sentezlemesi" olduğunu belirtti.

Büyükelçi Hernandez, bu fotoğrafı seçmesine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Kovid-19 tam bir oyun değiştiriciydi ve toplum yeni bir yaşam tarzına uyum sağlamak zorunda kaldı. Bu zamanlarda Türkiye, Meksika ve dünyanın her yerinde özellikle doktorlar, hemşireler ve sağlık personelleri gibi pek çok kahramanlar vardı. Onlar, benim tüm teşekkür ve takdirlerime sahipler. Çünkü çoğu zaman hayatlarını tehlikeye atıyorlar ve durmaksızın bizim güvende olmamızı sağlıyorlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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