Meksika'nın 67 yaşındaki Devlet Başkanı Lopez Obrador'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
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BBC

Meksika'nın 67 yaşındaki Devlet Başkanı Lopez Obrador'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

25.01.2021 05:52 | Son Güncelleme: 25.01.2021 05:56
Meksika'nın 67 yaşındaki Devlet Başkanı Lopez Obrador'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Twitter'dan paylaştığı mesajda 67 yaşındaki devlet başkanı semptomları hafif geçirdiğini ve 'iyimser olduğunu' söyledi.

Meksika'da Covid-19 nedeniyle can kayıpları 150.000'e yaklaştı.

Meksika'nın üst düzey sağlık yetkilisi Jose Luis Alomia Zegarra, Lopez Obrador'un durumunun sabit olduğunu ve bir grup sağlık uzmanının devlet başkanına eşlik ettiğini söyledi.

Lopez Obrador, Rus yapımı aşının ülke getirilmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek dahil tüm işlerini evden yürütmeye devam edeceğini belirtti.

Pazar günü yapılan açıklamada Lopez Obrador ve Putin'in iki ülke arasındaki ilişkiler ile Sputnik V aşısının muhtemel tedarikine dair görüşmelerde bulunacağı duyurulmuştu.

Meksika Devlet Başkanı geçen sene yaptığı açıklamada, etkili olduğunun kanıtlanması durumunda Rus aşısından 12 milyon doz sipariş edeceklerini söylemişti.

Meksika'da henüz kullanım onayı alan bir aşı yok. Yetkililer, Pfizer-BioNTech aşısının ikmalindeki gecikmeler nedeniyle 128 milyon nüfuslu ülkede aşı programını hızlandırmanın yollarını arıyor.

Sputnik V, Brezilya ve Arjantin dahil birçok ülkede kullanım onayı aldı. Rus aşını onaylayan ilk Avrupa Birliği üyesi ülke de Macaristan oldu.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre salgının başından bu yana Meksika'da kaydedilen toplam vaka sayısı 1.75 milyonu geçti.

Ülkede Covid-19 bağlantılı can kaybı 149.614. Ülke, ABD, Brezilya ve Hindistan'dan sonra en fazla can kaybının yaşandığı ülke konumunda.

BBC
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