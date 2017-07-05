Meksika'daki Çatışmada 26 Çete Üyesi Öldü
Meksika’nın La Varas kasabasında La Linea örgütü ve Sinaloa kartelleri arasında çıkan silahlı çatışmada 26 çete üyesi öldü.
Meksika'nın La Varas kasabasında La Linea örgütü ve Sinaloa kartelleri arasında çıkan silahlı çatışmada 26 çete üyesi öldü.
Meksika'nın La Varas kasabasında La Linea örgütü ve Sinaloa kartelleri arasında çıkan silahlı çatışmada 26 çete üyesi öldü. Devlet savcısı sözcüsü Felix Gonzalez, çatışmanın La Varas kasabasında meydana geldiğini, 26 çete üyesinin öldüğünü ve inceleme çalışmaların devam ettiğini bildirdi. - MEKSIKO