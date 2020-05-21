Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 424 kişi öldü
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Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 424 kişi öldü

Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 424 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 424 kişi öldü
21.05.2020 18:55 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:55

Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 424 kişi hayatını kaybetti.

Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 248 artarak 56 bin 594'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 424 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 90'a çıktı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 38 bin 876 oldu.

Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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