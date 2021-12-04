Meksika'da ilk kez Omicron varyantı tespit edildi
Meksika'da ilk kez, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına rastlandığı bildirildi.
Meksika'da ilk kez, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına rastlandığı bildirildi.
Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Genel Müdürlüğü, ülkeye 21 Kasım'da geldiği tespit edilen 51 yaşındaki Güney Afrika kökenli erkek bir hastada Omicron belirtileri olduğunu açıkladı.
Hastanın, Meksiko'da özel bir hastanede gözetim altına alındığını duyuran Sağlık Bakanlığı, karantina süresinin başladığını kaydetti.
Meksika'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 294 bin 715 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 3 milyon 894 364 kişi olarak kayıtlara geçti.
Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.
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AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri