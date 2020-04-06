Mehter Takımından emniyet güçlerine konser
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Korkuteli, Antalya, Güncel

Mehter Takımından emniyet güçlerine konser

Korona virüs önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sokak sokak gezerek konser veren Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı, bu kez de haftasonu Datköy kontrol noktasında görev başındaki emniyet görevlileri için konser verdi.

06.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:22
Mehter Takımından emniyet güçlerine konser

Korona virüs önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sokak sokak gezerek konser veren Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı, bu kez de haftasonu Datköy kontrol noktasında görev başındaki emniyet görevlileri için konser verdi.

Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı bu kez Korona virüsle mücadele kapsamında canını dişine takıp gece gündüz çalışan emniyet çalışanları için konser verdi. Korona virüs önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sokak sokak mahalle mahalle gezerek moral konserleri veren Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı, hafta sonu Korkuteli Antalya karayolu kontrol noktasında çalışan emniyet personeline konser verdi. Mehter takımını İiçe merkezindeki 8 mahalle muhtarı da yalnız bırakmadı. Maske ve eldivenlerle konser veren mehtere emniyet personeli ile yoldan geçen vatandaşlar da alkış ve ıslıklarla eşlik ettiler. Kargalık ve İmrahor mahallelerindeki konserin ardından mehter konserleri son buldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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