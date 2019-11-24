Mehmetçik, teröristlerin tahrip ettiği okulu onarıyor

24.11.2019 16:57 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:57

MİLLİ Savunma Bakanlığı, teröristlerin tahrip ettiği Tel Abyad Müşerref El Havl Okulu'nun tadilatının Mehmetçik tarafından yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı ile bölge halkını terör örgütü PKK/YPG zulmünden kurtaran Kahraman Mehmetçiklerimiz, çocukların bir an önce okula başlayabilmesi için teröristlerin tahrip ettiği Tel Abyad Müşerref El Havl Okulu'nun tadilatını da yapıyor" denildi.

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ANKARA,

Kaynak: DHA