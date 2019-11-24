Mehmetçik, teröristlerin tahrip ettiği okulu onarıyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı, teröristlerin tahrip ettiği Tel Abyad Müşerref El Havl Okulu'nun tadilatının Mehmetçik tarafından yapıldığını duyurdu.
24.11.2019 16:57 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:57
MİLLİ Savunma Bakanlığı, teröristlerin tahrip ettiği Tel Abyad Müşerref El Havl Okulu'nun tadilatının Mehmetçik tarafından yapıldığını duyurdu.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı ile bölge halkını terör örgütü PKK/YPG zulmünden kurtaran Kahraman Mehmetçiklerimiz, çocukların bir an önce okula başlayabilmesi için teröristlerin tahrip ettiği Tel Abyad Müşerref El Havl Okulu'nun tadilatını da yapıyor" denildi.
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ANKARA,
Kaynak: DHA