Mehmet Yağız 'cNed' İpek tarihe geçti

Türkiye'yi uluslararası espor arenasında başarılı bir şekilde temsil eden Red Bull sporcusu Mehmet Yağız 'cNed' İpek, VALORANT'ın en büyük turnuvası Champions'ta dünya şampiyonu olarak tarihe geçti.

Mehmet Yağız 'cNed' İpek, 1-12 Aralık tarihlerinde Berlin'de düzenlenen VALORANT Champions turnuvasında takımı Acend'le birlikte kupaya uzandı. Turnuvaya katılan 80 oyuncu arasındaki tek Türk esporcu olan 'cNed'in takımı Acend bu başarıyla 'tarihin ilk VALORANT Dünya Şampiyonu' unvanını elde etti.