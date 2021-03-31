Mehmet T. Nane yeniden TÖSHİD'in Yönetim Kurulu Başkanı oldu
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Mehmet T. Nane yeniden TÖSHİD'in Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Mehmet T. Nane yeniden TÖSHİD'in Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden başkan seçildi.

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Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden başkan seçildi.

Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği'nin (TÖSHİD) yeni yönetim ve denetim kurulunun belirlendiği Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Mart günü gerçekleştirildi. Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, yeniden TÖSHİD'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. TÖSHİD'in Mehmet T. Nane'nin başkanlığındaki yeni yönetim kurulu; Mehmet Erdoğan (Başkan Yardımcısı), Ersel Göral (Genel Sekreter), Hacı Say (Muhasip Üye), A. Sedat Özkazanç (Üye), Mustafa Cem Artekin (Üye) ve Şükrü Can'dan (Üye) oluşuyor.

TÖSHİD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane, "Tüm dünyayı derinden etkileyen Kovid-19 pandemisinden en çok etkilenen sektörlerin başında ne yazık ki havacılık geliyor. Sektörün tüm paydaşları olarak, bu zorlu dönemde üstün gayret gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Sivil havacılığımızın pandemi öncesindeki günlere dönmesi, daha da gelişmesi ve dünyadaki yükselen konumunun güçlenmesi için TÖSHİD olarak üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz yerine getirmeye hazırız. Koşullar ne kadar zorlu olursa olsun, değerli üye şirketlerimizden aldığımız güçle ve onlarla birlikte sektörümüze ve ülkemize katma değer sağlamak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

TÖSHİD Yönetim Kurulu

Mehmet T. Nane                Başkan                         Pegasus Hava Yolları

Mehmet Erdoğan              Başkan Yardımcısı        TAV Holding

Ersel Göral                        Genel Sekreter              İSG

Hacı Say                            Muhasip Üye                 Freebird

A. Sedat Özkazanç            Üye                               MNG Havayolları       

Mustafa Cem Artekin          Üye                               SunExpress                

Şükrü Can                          Üye                             ULS Kargo                   

TÖSHİD Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Güneş Nomaler ACT Havayolları       

Hakan Babila          Turkish Do & Co        

Mehmet Bostan Tailwind                      

Nasuh Çetin             Pegasus Hava Yolları

Osman Yılmaz    Çelebi Hava Servisi 

TÖSHİD Denetim Kurulu

Ali Yaşar Aydoğan            SunExpress                

Boğaç Uğurluteğin           Pegasus Hava Yolları

Serkan Eren                     MNG Havayolları       

TÖSHİD Denetim Kurulu Yedek Üyeler

Celal Cingöz                       Ayjet                            

Mete Erna                           Havaş                          

Şeyda Tarakçıoğlu             Turkish Do & Co          


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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