Mehmet Sepil: "Bu statta her zaman Avrupa'yı kovalayacak bir Göztepe olacak"

05.12.2019 16:11 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:16

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, yapımı devam eden yeni statları Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezinde her zaman Avrupa Kupalarında mücadele etmeyi kovalayacak bir takım olacaklarını söyledi.



Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yapımı devam eden Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin çatısındaki yürüyüş yolunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Sepil, Türkiye'de son dönemde yeni yapılan birçok stadın maç günleri dışında fazla kullanılmadığını ifade ederek, yeni statlarını yaparken stadın etrafında birçok yer yapmayı planladıklarını da söyledi.



Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin İzmirlilerin buluşma noktası olduğunu söyleyen Başkan Sepil, "Şu an iş bitiyor. Sadece stadı açacağız, bu tesisin bitimi 1 yıl daha alır. Bütün müzeleriyle, bizim dükkanlarımızla, çocuklarla ilgili merkezlerimizle, sağlık konusundaki tesislerle burası İzmirlilerin buluşma noktası olacak. Bu gördüğünüz çatıda güzel havada binlerce kişi yürüyecek. Tesisin tamamı halkın kullanımına açık olacak. İlk maçımız ocak ayının son haftasındaki Beşiktaş maçı. Stadı o gün açmayı planlıyoruz, bütün çalışmalarımız o yönde" şeklinde konuştu.



"Birçok kulüp müracaatta bulundu"



Sepil, ilk etapta bir kale arkası tribününün koltuksuz olacağını vurgulayarak, "Seyir zevkinin, maçın ambiyansının ne kadar değiştiğini hep beraber göreceğiz. Bizim dışımızda birçok kulüp de müracaatlarda bulundu" diye konuştu.



"Göztepe, büyüyerek geliyor"



Başkan Sepil, yeni stat için kombine bilet satışında gördükleri ilginin beklediklerinin ötesinde olduğunu belirterek, "Göztepe, büyüyerek geliyor. Doğu ve batı tribünlerinin hemen hemen tamamı kombinelere gidiyor. Maç günü için orada fazla bilet kalmayacak. Yakında kale arkası satışlarına başlayacağız. Statta kombine olmadan maç günü satacağımız bilet sayısı oldukça az olacak" ifadelerini kullandı. Sepil, hibrit çim çakma çalışmalarının 9 Aralık'ta başlalyıp, 20 Aralık'ta bitmesinin planlandığının altını çizerek, "Takıma da söyledim, 'yakında burada idman yapmaya başlayın' dedim. Oyuncular çok heyecanlı, buranın Göztepe'ye neler katacağının farkında. 100. yılımızı doldurmadan hayalimizi gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.



"Bu statta her zaman Avrupa'yı kovalayacak bir Göztepe olacak"



Bu sezona kötü başladıklarını kaydeden Sepil, "Bu statta her zaman Avrupa'yı kovalayacak bir Göztepe olacak. Önümüzdeki sezon bu olur mu, olmasını çok istiyordum ama sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Vitesi yükselttik, bakalım bu bizi nereye taşıyacak, göreceğiz ama bundan sonra eskisi gibi mütevazı olmanın bir anlamı yok. Stattan sonra hedefi yükselteceğiz" değerlendirmesini yaptı.



"Geç olsun, bizim olsun, güzel olsun"



Taraftarların ara transfer döneminde 'stat hediyesi' olarak transfer beklediğinin hatırlatılması üzerine Başkan Sepil, "Son bir kaç gündür oldukça yoğun bakıyoruz. Burada daha iddialı bir Göztepe oluşturmaya çalışacağız ama onu oluşturmaya çalışırken acele edip çok hata da yapmamamız gerekiyor. Geçmişte yeterli hatayı yaptık, dolayısıyla aceleyle yapmayacağız bunu. Geç olsun, bizim olsun, güzel olsun. Tabi ki devre arasında duruma bakıp en iyi şekilde değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA