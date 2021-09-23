- Mehmet Altıparmak : "Tüm takımlar içeride ve dışarıda bize önlem alıyor"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Birinci amacımız kendi oyunumuzu oynamak. Biz Samsunsporuz. Herkes içeride veya dışarıda oynadığımızda bize önlem alıyor" dedi.

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, pazartesi günü yapacağı Denizlispor maçına Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı taktik antrenman ile devam etti. Sakat oyunculardan Melunovic hariç tüm futbolcular takımla beraber çalışırken, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak antrenman sonrasında takımın son hali hakkında bilgiler verdi.

"Tüm takımlar içeride ve dışarıda bize önlem alıyor"

Samsunspor'un bu ligin markası olduğunu ve tüm takımların Samsunspor'a önlem aldığına değinen Mehmet Altıparmak, "7 günde oynadığımız 3 maçtan 4 puan çıkartabildik. Bu süreçte kullanamadığımız ve sakatlığı bulunan oyuncular hep orta saha oyuncuları oldu. Diomande, Savicevic, Cihan Kahraman ve Gökhan Karadeniz'in sakatlıkları üst süte geldi. Zaman zaman Yasin Öztekin'i ortada kullandık ama bu hafta itibariyle oyuncularımız sakatlıktan döndü. Bundan sonra daha farklı olacak diye düşünüyorum. Daha önce 5 takımla şampiyonluk yaşadım. 'Rakibe önlem almayız' diye bir şey söylemedim. Rakibin analizlerini iyi ve kötü yönlerini araştırıyoruz. Birinci amacımız kendi oyunumuzu oynamak. Biz Samsunspor'uz. Herkes içeride veya dışarıda oynadığımızda bize önlem alıyor. Biz de onlara karşı önlemimizi alıyoruz ama bazen nasıl ilk 3 maçta iyi oynadık, uyguladıysak son 2 maçta ise bunu uygulayamadık. Böyle şeyler futbolda var" diye konuştu.

"Önceki 5 şampiyonluğu böyle yaptık"

Eleştirileri kabul etmediği yönündeki soruya da cevap veren Altıparmak, "14 senedir yaptığım işi sanki burada ilk defa söylüyormuşum da yapıyormuşum gibi algılanması ve söylenmesi, bunun üzerinden insanları bizim üzerimize yollaması gibi bir durum var. Yoksa benim umurumda değil. İstediğinizi de yazabilirsiniz. Önceki 5 şampiyonluğu böyle yaptık. Burada da böyle yapacağız. Bunu da böyle yapacağız. Eleştirilere açık olmasak toplantı yapmayız, konuşmayız. Her şeye çok açığız" şeklinde konuştu.

"5 maçta 11 puan öngörmüştük, 7 puan toplayabildik"

Taraftarların sosyal medyadan 'istifa' çağrısında bulunmasını değerlendiren Altıparmak, şunları söyledi:

"Sosyal medya dediğiniz kim? Kim yazıyor bunları? Çok destekleyenler de var. İnsan nasıl görmek istiyorsa öyle görür. Biz oralar ile çok uğraşmıyoruz. Tek amacımız Samsunspor ile başarılı olmak, şampiyon olmak. Biz bunun için çalışıyoruz. Herkesten daha fazla üzülüyoruz. Bursaspor mağlubiyeti ve Gençlerbirliği mağlubiyeti bizim açımızdan olmaması gereken bir şeydi. Maç başına 2 puan ortalamasını tutturduğunuzda bu ligde şampiyon oluyorsunuz. 5 maçta 7 puan topladık. 3 puan eksiğimiz var. Bunu da bir deplasman galibiyeti ile gidereceğiz. Daha sonra da lig tamamen başlamış olacak. Sezon başında ilk 5 maçta en kötü 10 puan alacağımızı öngörmüştük. Kafamızda Kocaeli ve Gençlerbirliği maçının galibiyetleri vardı. 11 puan da bizim için kötü değildi. Hedeflediğimiz puanın altında kaldık. Biz bunların çok üstesinden geldik yine geleceğiz."

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ligde son 2 haftada önce Bursaspor'a deplasmanda 4-1 yenildi, kendi sahasında ağırladığı Gençlerbirliği ile de 2-2 berabere kalmıştı.