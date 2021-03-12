Mehmet Akif Ersoy'a ithafen hazırlanan beste 14 ilden öğrenciler tarafından seslendirildi
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Mehmet Akif Ersoy'a ithafen hazırlanan beste 14 ilden öğrenciler tarafından seslendirildi

12.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:50
Mehmet Akif Ersoy'a ithafen hazırlanan beste 14 ilden öğrenciler tarafından seslendirildi

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'a ithafen hazırlanan beste, 14 ilden lise öğrencileri tarafından seslendirildi.

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'a ithafen hazırlanan beste, 14 ilden lise öğrencileri tarafından seslendirildi.

Samsun Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmeni görme engelli Ömer Zeki Urhal, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla, Ersoy'a ithafen sözleri kendisine ait şarkı besteledi.

14 ilden güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin seslendirdiği eser, işaret dilinin de kullanıldığı video klip haline getirildi.

Urhal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaya besteci ve kanun sanatçısı Göksel Baktagir, klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ile şair ve sanatçı Bedirhan Gökçe'nin de destek verdiğini söyledi.

Yurdun farklı illerindeki 14 güzel sanatlar lisesi öğrencisinin Mehmet Akif Ersoy'a ithafen hazırlanan çalışmaya katıldığını anlatan Urhal, bestenin klip haline getirilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Urhal, "Herkes pandemi döneminde kendi çapında bir şeyler yapıyordu. Biz de 100. yıla yakıştığını düşündüğüm bir çalışma içine girdik. Sağ olsun, arkadaşlarım 15 gün gibi kısa sürede hazırlıkları tamamladı. Biz de Samsun'da kendi stüdyomuzda bu çalışmayı tamamladık." dedi.

Urhal, çalışmanın Milli Eğitim Bakanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılacağını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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