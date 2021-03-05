Medyaevi'ne yeni genel müdür
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Medyaevi'ne yeni genel müdür

05.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:24
Medyaevi'ne yeni genel müdür

Ajansın kurucu ortaklarından Nihal Aydoğan görevini devretti.

Kurucu ortakları arasında yer aldığı Medyaevi'nde yönetim kurulu başkanı ve genel müdür unvanıyla görev yapan Nihal Aydoğan, genel müdür koltuğunu Faris Seven'e devretti. Seven son beş yıldır, Medyaevi'nde genel müdür yardımcısı olarak görevini sürdürüyordu.

Son bir yıldır yaşanan büyük değişim ve dönüşüme ayak uydurmak ve fırsatları değerlendirebilmek için yeni hedefler belirlediklerini söyleyen Nihal Aydoğan, "Şirketimizi kurumsal ve profesyonel olarak güçlendirecek bu adımla birlikte Sevgili Faris Seven'in Medyaevi'nin gelecek hikâyesine katacağı değerin daha da artacağına inanıyorum" dedi. Aydoğan yeni yapılanmanın ardından yönetim kurulu başkanlığı görevine devam edecek.

Kariyerine 1995 yılında yerel televizyonlarda başlayıp CNN Türk'te devam eden Seven, 2010 yılında halkla ilişkiler sektörüne geçiş yapmıştı. 2014 yılında Medyaevi İletişim Grup Direktörü olan Seven, 2016 yılında genel müdür yardımcılığına yükselmişti.

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