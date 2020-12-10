Webo: "8 Aralık gecesi ırkçılığa karşı tamamen farklı bir duruş sergilendi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Webo: "8 Aralık gecesi ırkçılığa karşı tamamen farklı bir duruş sergilendi"

10.12.2020 18:25 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:45

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki Paris Saint Germain maçı için gittiği Fransa'dan İstanbul'a döndü.

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki Paris Saint Germain maçı için gittiği Fransa'dan İstanbul'a döndü. Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Webo: '8 Aralık gecesi ırkçılığa karşı tamamen farklı bir duruş sergilendi'
Webo: '8 Aralık gecesi ırkçılığa karşı tamamen farklı bir duruş sergilendi'
Webo: '8 Aralık gecesi ırkçılığa karşı tamamen farklı bir duruş sergilendi'
Webo: '8 Aralık gecesi ırkçılığa karşı tamamen farklı bir duruş sergilendi'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir övgüsü: Irkçılığa karşı kararlı bir duruş sergilediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir övgüsü: Irkçılığa karşı kararlı bir duruş sergilediler
Irkçılığa maruz kalan Webo'nun sosyal medya paylaşımı: Siyah ya da beyaz değil, sadece insanım
Irkçılığa maruz kalan Webo'nun sosyal medya paylaşımı: Siyah ya da beyaz değil, sadece insanım
Koita, Webo için konuştu: 'Umarım bir daha böyle bir gece yaşanmaz'
Koita, Webo için konuştu: 'Umarım bir daha böyle bir gece yaşanmaz'
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Lütfi Elvan Abdülhamit Gül Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Hakan Taşıyan Demet Özdemir Haluk Bilginer
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız İlaç Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Webo: "8 Aralık gecesi ırkçılığa karşı tamamen farklı bir duruş sergilendi" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 18:45:51. #1.15#
title