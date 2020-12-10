Webo: "8 Aralık gecesi ırkçılığa karşı tamamen farklı bir duruş sergilendi"
10.12.2020 18:25 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:45
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki Paris Saint Germain maçı için gittiği Fransa'dan İstanbul'a döndü.
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki Paris Saint Germain maçı için gittiği Fransa'dan İstanbul'a döndü. Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ