Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı başladı! Canlı anlatım Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı dev bir maç ile devam ediyor. Medipol Başakşehir-Galatasaray maçı ile şampiyonluk hedefindeki iki takım henüz 2. haftada kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelenin 11'leri belli olurken, karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, son şampiyon Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. İlk hafta maçında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, ligin yeni ekibi Hatayspor karşısında ummadığı bir yenilgi alan Başakşehir karşısında kazanarak iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Son şampiyon da ligdeki ilk galibiyetini alarak geçen haftaki kaybı telafi etme peşinde. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başladı. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. İki takımın sahaya çıktığı 11'ler şu şekilde; BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Berkay, Visca, Demba Ba GALATASARAY: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda, Falcao MAÇTAN DAKİKALAR Dakika 4: Başakşehir'de Emre'nin hatalı pasıyla Demba Ba savunma arkasına sızdı, ama kalesini zamanında terk eden Fatih tehlikeyi uzaklaştırdı. Dakika 14: Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşun ardından Demba Ba, ceza sahası içerisinde topa elle müdahale etti. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Falcao, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.