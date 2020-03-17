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Yunanistan, Türkiye, Ekonomi

MediaMarkt Türkiye'nin CFO'su değişti

MediaMarkt'ın, Türkiye'deki CFO koltuğuna Spyros Xenos atandığı açıklandı.

17.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:54
MediaMarkt Türkiye'nin CFO'su değişti

MediaMarkt'ın, Türkiye'deki CFO koltuğuna Spyros Xenos atandığı açıklandı. Xenos, MediaMarkt Yunanistan'da CFO olarak görev yapıyordu.


MediaMarkt Türkiye'nin yeni CFO'su Spyros Xenos oldu. Finans alanında 28 yıllık deneyimi bulunan Xenos, 2004 yılından beri MediaMarkt Yunanistan'da CFO olarak görev yapıyordu.


Spyros Xenos kimdir?


İş hayatına Güney Afrika'da PricewaterhouseCoopers'da (PwC) başlayan Xenos, 1991 yılında doğduğu ülke olan Yunanistan'a geri döndü ve Ernst&Young'da çalışmaya başladı. 1993-1996 yılları arasında Makro Cash&Carry Yunanistan bünyesinde İç Denetim ve Sistem Müdürlüğü'ne getirildi. 1996-1999 yılları arasında Nokia Yunanistan'ın, 1999-2004 aralığında da Nokia Balkan Hub bölgesinde CFO görevinde bulunan Xenos, ardından MediaMarkt Yunanistan bünyesine katılarak 2020 yılına kadar CFO olarak görev yaptı.


Öğrenim hayatını Güney Afrika'da tamamlayan Spyros Xenos, Muhasebe Bölümü'nde denetim ve vergilendirme alanında lisans ve yüksek lisans derecesi aldı. Xenos, ayrıca Güney Afrika Yeminli Mali Müşavirler ve Denetçiler Enstitüsü'nün nitelikli bir üyesidir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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