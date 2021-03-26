MediaMarkt'tan "Sepet Dolu Fırsatlar" kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

MediaMarkt'tan "Sepet Dolu Fırsatlar" kampanyası

Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi
MediaMarkt'tan 'Sepet Dolu Fırsatlar' kampanyası

Akıllı telefonlardan beyaz eşyalara, küçük ev aletlerinden bilgisayar ve aksesuarlara kadar birçok üründe çeşitli indirimler gerçekleştiren MediaMarkt, mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de "Sepet Dolu Fırsatlar" kampanyası başlattı.

Tombalada kaybeden adam kaçak kumarhaneyi ihbar etti
Tombalada kaybeden adam kaçak kumarhaneyi ihbar etti
Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız
Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız

Akıllı telefonlardan beyaz eşyalara, küçük ev aletlerinden bilgisayar ve aksesuarlara kadar birçok üründe çeşitli indirimler gerçekleştiren MediaMarkt, mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de "Sepet Dolu Fırsatlar" kampanyası başlattı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, teknolojiseverlere indirimin yanı sıra seçili ürünlerde taksit fırsatı da sunan kampanya 31 Mart Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Yılın neredeyse tamamında teknolojiseverlere özel gerçekleştirdiği kampanyalarla iddialı fırsatlar sunan MediaMarkt, 26-31 Mart'ta geçerli olacak ve birçok kategoriyi kapsayan "Sepet Dolusu Fırsatlar" kampanyasını hayata geçirdi.

iPhone'larda faizsiz masrafsız 3 taksit fırsatı

MediaMarkt Türkiye'nin kampanyasında indirimli birçok ürün dikkati çekerken Apple iPhone'larda DenizBank ile faizsiz masrafsız 3 taksit fırsatı da bulunuyor. Kampanya iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max gibi modellerin yanı sıra iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone SE modellerinde de geçerli olacak.

Kampanyada Apple ürünleri arasında iPhone 12'ye 64 GB özel indirim de uygulanacakken ürün 10 bin 499 TL'den satılacak. Bu cihazların yanı sıra Huawei Y6 2019 32GB 1.849 TL'den ve REALME 6i 128GB ise 2 bin 799 TL'den satılacak.

Spor yaparken, toplantıdayken veya müzik dinlerken en iyi ekipmanlara sahip olmak isteyenler için Sepet Dolusu Fırsatlar kampanyasında birçok ürün alternatifi bulunuyor.

Kablolu, kablosuz veya kulak içi kulaklıklarda indirim gerçekleştiren MediaMarkt'ın kampanyasında Sennheiser ve JBL marka kulaklıklar bulunuyor. Bu ürünler arasında Sennheiser markalı CX SPORT BT, CX 350 BT, CX 300S, HD 300, HD 350 BT, PXC 550-II, Momentum 3 ve Momentum True Wireless 2 ANC kulaklıkların yanı sıra JBL Tune 215TWS Gerçek Kulak İçi Kablosuz Kulaklık da dikkati çekiyor.

Küçük ev aletlerinde büyük fırsatlar

Özellikle pandemi sürecinde evde geçirilen vaktin artmasıyla en çok tercih edilen ürünlerden olan küçük ev aletleri de kampanyada indirime giriyor. MediaMarkt Türkiye bu kategoride Arzum, Altus ve Karaca markalı çay makinelerinden Tefal, Arzum ve Philips markalı buharlı ütülere, Arzum buharlı düzleştirici, blender ve multi blender setten midi fırına ve Sinbo katı meyve sıkacağına kadar birçok üründe indirim gerçekleştiriyor. İndirimli ürünlerin fiyatları 169 TL ile 749 TL arasında değişiyor.

MediaMarkt "Sepet Dolusu Fırsatlar" kampanyasında bilgisayar almak isteyen tüketicilere de seçili Casper, Lenovo ve Acer markalı ürünlerde indirim sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Mustafa Destici
Magazin Alişan Esra Erol Ezgi Mola Guy Ritchie
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Şenol Güneş Bülent Uygun Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MediaMarkt'tan "Sepet Dolu Fırsatlar" kampanyası - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 12:26:18. #1.15#
title