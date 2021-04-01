Meclis'te reddedilen Güvenlik Soruşturması teklifinin yeniden oylanacak olmasına muhalefetten tepki

AK Parti ve MHP tarafından Meclis'e sunulan ve muhalefetin oylarıyla reddedilen ilk kez atanacak memur adaylarını yakından ilgilendiren Güvenlik Soruşturması teklifi 6 Nisan'da yeniden oylanacak. Bu gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu reddedilen oylamanın yeniden yapılmasına tepki gösterdi.

AK Parti AYM'nin daha önce iki kez verdiği iptal kararı sonrası Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'ni 5. kez Meclis'e getirdi. Dün akşam Meclis'te kamu görevine başlayacaklar için güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifinin maddelerine geçilecekti. Ancak salonda daha çok muhalefet milletvekili vardı ve oylamada maddelere geçilmesi reddedildi. Böylece uzun yıllar sonra ilk kez, bir yasa teklifi, muhalefet oylarıyla Meclis'te reddedilmiş oldu.

AK Parti, elektronik oylama yapılmadığı gerekçesiyle sonuca itiraz etti. Konu Başkanlık Divanı'na taşındı. TBMM Başkanlık Divanı'nın bugünkü toplantısında itirazlar değerlendirildi. Divanda alınan kararı Meclis Başkanı Mustafa Şentop açıkladı. Şentop, "Genel Kurul'da verilecek karara göre oylama tekrarlanacak. Genel Kurul, 'Tekrarlansın' derse tekrarlanır. Başkanlık Divanı itiraz üzerine toplandı. İddialar manipülatif" ifadelerini kullandı.

TEKLİF SALI GÜNÜ GÖRÜŞÜLECEK

Meclis'te bugünkü oturum sonrası güvenlik soruşturması teklifi maddelerinin yeniden oylanması kararı alındı. Reddedilen güvenlik soruşturması teklifi salı günü yeniden Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

KILIÇDAROĞLU VİDEOLU MESAJ PAYLAŞTI

Karara tepki gösteren ve sosyal medya hesabı üzerinden videolu açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saraydan talimat geldi. Talimat üzerine bunlar derhal toplandılar, yeniden görüşülmesine karar verdiler ve Meclis'i sabote ettiler. Bir zorbanın talebi TBMM'nin iradesine gölge düşürdü. Bunu reddediyoruz, reddedeceğiz" ifadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU'NDAN DA TEPKİ GELDİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da kanun teklifinin TBMM'de yapılan oylamada reddedildiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"İktidar, Anayasa ve Meclis İçtüzüğünü çiğneyerek teklifi yeniden oylatmak istedi. Meclis Başkanı da tamam dedi. Oldu olacak Anayasa mahkemesini de, TBMM'ni de kapatın! Canınız isteyince yayınlayın bir ferman olsun bitsin!"

CHP, AYM'YE GİDECEK

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konuya ilişkin, "Başkanlık divanındaki çoğunluk kullanılarak darbe yapılmaktadır. 10 gün içinde eylemli iç tüzük ihlalinden Anayasa Mahkemesine gideceğiz" açıklamasını yaptı.

TEKLİF NE İÇERİYOR?

Arşiv araştırmasının ve güvenlik soruşturmasının statü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk defa veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında yapılması, arşiv araştırmasının kapsamının belirlenmesi ile güvenlik soruşturmasında arşiv araştırmasına ek olarak tespit edilecek hususların belirlenmesi,

Araştırma ve soruşturma neticesinde elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda en üst amirin görevlendireceği en az üç kişiden oluşan bir değerlendirme komisyonunun kurulması ile komisyonun kendisine iletilen verilere ilişkin nesnel ve gerekçeli değerlendirmelerini atamaya yetkili amire yazılı olarak sunma zorunluluğu,

Kişinin istihbari faaliyetlere konu olmayan kendisiyle ilgili kişisel verileri hakkında bilgilendirilmesi ile bu verilere erişmesine, bunların düzeltilmesi ve silinmesi taleplerine ilişkin tedbirlerin alınması, araştırma ve soruşturmaya esas alınan kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının gözetilmesi,

Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, ölçülü ve sınırlı olarak kullanılması, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen genel ilkelere aykırı hareket edilmemesi,

Veri güvenliğine ilişkin önlemlerin alınması, elde edilen kişisel verilerin işlenme amacının ortadan kalkması hâlinde veya her durumda iki yılın sonunda değerlendirme komisyonlarınca silinmesi ve yok edilmesi,

Verilerin değerlendirilmesinde görevli olanlar tarafından kişisel verilerle ilgili suç işlenmesi hâlinde ve fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 6698 sayılı Kanunun 17'nci; kabahat gerektirmesi hâlinde ise 18'nci madde hükümlerinin uygulanması,

Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı enstitülerde öğrenim görecekler hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması öngörülmekte.