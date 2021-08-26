MEB, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine ilk kez fizyoterapist alıyor
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MEB, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine ilk kez fizyoterapist alıyor

MEB, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine ilk kez fizyoterapist alıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) görevlendirilmek üzere 260 fizyoterapist alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) görevlendirilmek üzere 260 fizyoterapist alacak. Yurt genelindeki her bir RAM'da en az bir fizyoterapist bulunacak.

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) öğrenci ve vatandaşlara verilen hizmetin kalitesini artırmak için 260 fizyoterapist alınacak. Her bir RAM'da en az bir fizyoterapist görev yapacak. 6 Eylül'de tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitime başlanması için hazırlıkların sürdüğünü belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm illere gerekli finansman desteğinin gönderildiğini belirtti. Bakan Özer, RAM'lara ilk kez alınacak fizyoterapistlerle ilgili şunları kaydetti:

"Tüm birimlerimizdeki kadrolarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda özel eğitim ve rehabilitasyon desteğine ihtiyaç duyan öğrenci ve vatandaşlarımızın değerlendirildiği, tanılamanın yapıldığı ve bireysel eğitim planlamalarının belirlendiği RAM'larda ilk kez fizyoterapist desteği de sağlayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 260 yeni fizyoterapist kadrosu ihdas edildi. 81 ilimizde 256 RAM hizmet veriyor. Her bir RAM'da en az bir fizyoterapist hizmet vermeye başlayacak. Böylece RAM'larda öğrenci ve vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesi de artmış olacak." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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