İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi.
Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Haziran'da yapılacağı ilan edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül'e ertelendiğini bildirdi.
21.05.2020 16:51 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:14
Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle tarihinde değişiklik olan sınavlardan biri de İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı oldu.
5 EYLÜL'E ERTELENDİ
Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA