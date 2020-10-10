Mbwana Samatta, ülkesinde kurduğu vakıfla birçok yardıma muhtaç insana umut oldu

Fenerbahçe'nin yeni forveti Mbwana Ally Samatta, saha içindeki golleri ve yükselen başarısı kadar saha dışında da güzel işleriyle alkışlanan bir isim. Ülkesi Tanzanya'da kendi adına bir vakıf kuran golcü oyuncu, yardıma muhtaç insanlara umut oldu.

Albino hastalığı ve cilt kanseri sıkıntısıyla uğraşan insanlara maddi destek sağlayarak yola çıkan vakıf, ailesiz çocuklar, kız çocukları, imkanı olmayan aileler ve başarılı öğrenciler için de projeler hazırladı.

Siyah ailelerin albino hastalığı nedeniyle bembeyaz ve sarı tenli çocuklarının toplumdan dışlanmaması için özel bir eğitim seferberliği başlatan Mbwana Samatta, ayrıca bir burs havuzu ayarladı. Daha sonra cilt kanseriyle boğuşan çocuklar ve aileler için de tedavi imkanı sağlayan Samatta'nın vakfı, sık sık erzak ile para yardımları da yapıyor.

YEREL KAHRAMAN OLDU

Bilhassa pandemi döneminde vakıf üzerinden Tanzanya devleti, imkanı olmayan ailelere temizlik ürünleri ve gıda yardımları sağladı. Bu sırada albino çocukların ve bireylerin maddi destek akışı da bozulmadı. Samatta Vakfı'nın yeni projesi ise pandemi sonrası günler için olacak.

Çalışkan ve başarılı öğrenciler için Avrupa'nın iyi ülkelerinde burs ile eğitim imkanı sunulması hedefleniyor. Tanzanya'da adeta bir yerel kahraman gibi görülen tecrübeli futbolcu, tüm tatil zamanlarında hemen ülkesinin yolunu tutup, sosyal sorumluluk projelerine dahil oluyor.

ALBİNOLARA ÖZEL İLGİ

Tanzanya için çalışmalarını yürüten Mbwana Samatta özellikle Albino hastalığına diğer ismiyle Albinizm'e ciddi anlamda önem veriyor. Albino bireylerin ve çocukların toplumdan dışlanmaması için çalışmalar oluyor.

Birçok sunum, proje ve kampanya düzenleniyor. "Albino farklılık değildir. Ülkemizin geleceğinde Albinolara da yer var ve söz hakkı var. Albinolar da başarıyor, çalışıyor" gibi sloganlarla program sürdürülüyor. Tanzanya'da bu konuda bilinç oluşması isteniyor. Bu kampanyalara Mbwana Samatta bizzat katılıyor.

KIZ ÇOCUKLARINA BURS

Mbwana Ally Samatta, ülkesindeki kız çocuklarının belli bir eğitim seviyesine gelmesi için de çabalıyor. Dünyaca ünlü yıldız, ülkesinden yetişecek genç kızların Avrupa'ya açılması ve Tanzanya'ya ileride destek sağlamasını istiyor.

Didier Drogba'nın ülkesi Fildişi Sahilleri'nde yaptığı çalışmaların benzerini Tanzanya'da gerçekleştirmek isteyen Samatta, bu konuyu çok önemsiyor.

OKUL DESTEĞİ

Samatta'nın kurduğu ve başkanlığını yaptığı vakıf, Tanzanya'da okul inşaatlarıyla da dikkat çekiyor. İmkanı olmayan köylere hem yol açılması hem de derslikler kurulması sağlanıyor. Var olan okulların tadilatları ve bakımları için de yardımlar yapılıyor.

SAMATTA'DAN SOSYAL MESAJLAR

Fenerbahçeli futbolcu Mbwana Ally Samatta, vakıf çalışmaları için sık sık özel mesajlar paylaşıyor. Vakfın sosyal medya hesaplarında da fotoğraflar ve sözler yayınlanıyor. Samatta Foundation ismiyle Instagram'da bir sayfa bulunuyor.

(Milliyet)