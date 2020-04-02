MB-Finans dışı firmaların döviz açıkları 175 milyar dolar Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açıkları, Ocak'ta aylık bazda 4.16 milyar dolar azalarak 175 milyar 236 milyon dolara geriledi.

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açıkları, Ocak'ta aylık bazda 4.16 milyar dolar azalarak 175 milyar 236 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, bu dönemde finans dışı firmaların döviz varlıkları 746 milyon dolar artarken, yükümlülükleri 3 milyar 414 milyon dolar azaldı.

Buna göre, varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre ihracat alacakları 130 milyon dolar azalırken, yurtiçi bankalardaki mevduat ve yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 672 milyon dolar ve 57 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 746 milyon dolar arttı.Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre ithalat borçları 286 milyon dolar artarken, yurtiçinden sağlanan nakdi krediler ile yurtdışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 2 milyar 896 milyon dolar ve 804 milyon dolar azaldı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3 milyar 414 milyon dolar azaldı.Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ocak döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadelikrediler Aralık dönemine göre 730 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar ise 2milyar 166 milyon dolar azaldı. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 573 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 1.09 milyar dolar azaldı.

Ocak döneminde kısa vadeli varlıklar 105 milyar 879 milyon dolar düzeyindeyken, kısa vadeli yükümlülükler 99 milyar 461 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 6 milyar 418 milyon dolar gerçekleşerek Aralık dönemine göre 846 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 33 düzeyinde. (Grafik)

Kaynak: DHA