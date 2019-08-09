MB - Cari açık Haziran'da 548 milyon dolara düştü

09.08.2019 11:40

Cari işlemler açığı Haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 471 milyon dolar azalarak 548 milyon dolara indi. Bu gelişmenin ardından, ithalattaki belirgin yavaşlamaya da bağlı olarak 12 aylık cari denge 538 milyon dolar ile, beklentiler doğrultusunda, 2002 yılından bu yana ilk kez fazla verdi.

Merkez Bankası açıklamasında, "Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 823 milyon dolar azalarak 2 milyar 601 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 754 milyon dolar artarak 3 milyar 166 milyon dolara yükselmesi etkili olmuştur" denildi ve şu bilgiler verildi:

Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, bir önceki yılın Haziran ayına göre 1 milyar 693 milyon dolar artarak 2 milyar 284 milyon dolara yükseldi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 646 milyon dolar artarak 2 milyar 527 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 102 milyon dolar artarak 1 milyar 64 milyon dolara yükseldi.

İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 33 milyon dolar artarak 78 milyon dolara yükseldi.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 471 milyon dolar azalarak 581 milyon dolara geriledi.

Portföy yatırımları 2 milyar 98 milyon dolar tutarında net çıkış oldu. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 192 milyon dolar ve 130 milyon dolar net alım yaptığı görüldü.

-Yurtiçi yerleşiklerin yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 322 milyon dolar ve 1 milyar 249 milyon dolar net geri ödeme yapıldı.

Diğer yatırımlarda 2 milyar 368 milyon dolar net giriş oldu.

Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 564 milyon dolar net azalırken, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 270 milyon dolar net arttı.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 43 milyon dolar, 173 milyon dolar ve 1 milyar 188 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Resmi rezervler Haziran'da 2 milyar 476 milyon dolar azaldı.

Kaynak: DHA