MAZOT İNDİRİMİ | Benzin ve motorine indirim mi geldi? 25 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları!

MAZOT İNDİRİMİ | Benzin ve motorine indirim mi geldi? 25 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kuru ve uluslararası piyasalardaki gelişmelere göre şekillenirken güncel fiyatlar da merak konusu haline geldi. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları bugün ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte, 25 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

Küresel piyasada Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, akaryakıt fiyatları da günlük olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde motorine ve benzine gelen zamların ardından, sürücüler 25 Haziran 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmadığını merak ediyor. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 25 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELDİ, NE KADAR? (SON DAKİKA)

Akaryakıt fiyatlarında beklenen gelişme gerçekleşti. Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geliyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 26 Haziran 2025 Perşembe günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere pompaya yansıyacak büyük indirim vatandaşın yüzünü güldürecek.

  • Benzin fiyatı litre başına 2,68 TL,
  • Motorin fiyatı ise 4,06 TL düşecek.

Bu gelişme, Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle gündeme geldi. Akaryakıt dağıtım firmalarının resmi açıklamalarıyla birlikte, fiyatların gece yarısından itibaren güncellenmesi bekleniyor.

MAZOT İNDİRİMİ | Benzin ve motorine indirim mi geldi? 25 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları!İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları

25 HAZİRAN İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin: 51,51 TL

Motorin: 53,09 TL

LPG: 25,09 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin: 51,36 TL

Motorin: 52,97 TL

LPG: 24,49 TL

MAZOT İNDİRİMİ | Benzin ve motorine indirim mi geldi? 25 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları!Benzin ve motorine indirim mi geldi

25 HAZİRAN ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin : 51,18 TL

Motorin: 53,92 TL

LPG: 24,99 TL

25 HAZİRAN İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin: 52,51 TL

Motorin: 54,27 TL

LPG: 24,94 TL

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Cesur sahneler krize mi yol açtı? Ayrılık iddialarına yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası dev indirim yolda! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor

4 arkadaş eşleriyle birlikte üretiyor! Kilosu 45 bin liradan gidiyor
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim

Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı! Gerekçesi de akılalmaz
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı

NATO ülkelerine net mesaj! Türkiye'yi adres gösterdi
Trump: Biz İran'a saldırmasaydık ateşkes olmazdı

Trump'tan çok konuşulacak yorum: Bunu yapmasak ateşkes olmazdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.