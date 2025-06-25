MAZOT İNDİRİMİ | Benzin ve motorine indirim mi geldi? 25 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları!

Küresel piyasada Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, akaryakıt fiyatları da günlük olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde motorine ve benzine gelen zamların ardından, sürücüler 25 Haziran 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmadığını merak ediyor. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 25 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELDİ, NE KADAR? (SON DAKİKA)

Akaryakıt fiyatlarında beklenen gelişme gerçekleşti. Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geliyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 26 Haziran 2025 Perşembe günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere pompaya yansıyacak büyük indirim vatandaşın yüzünü güldürecek.

Benzin fiyatı litre başına 2,68 TL,

Motorin fiyatı ise 4,06 TL düşecek.

Bu gelişme, Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle gündeme geldi. Akaryakıt dağıtım firmalarının resmi açıklamalarıyla birlikte, fiyatların gece yarısından itibaren güncellenmesi bekleniyor.

İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları

25 HAZİRAN İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin: 51,51 TL

Motorin: 53,09 TL

LPG: 25,09 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin: 51,36 TL

Motorin: 52,97 TL

LPG: 24,49 TL

Benzin ve motorine indirim mi geldi

25 HAZİRAN ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin : 51,18 TL

Motorin: 53,92 TL

LPG: 24,99 TL

25 HAZİRAN İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin: 52,51 TL

Motorin: 54,27 TL

LPG: 24,94 TL