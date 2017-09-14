Mayweather'e Nakavt Olan McGregor, 360 Milyon Sterlinlik Yatıyla Tatile Çıktı

Dünyaca ünlü boksor Conor McGregor, yenilgiye rağmen hayatına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen maçta efsanevi boksör Floyd Mayweather'e nakavt olan İrlandalı dövüşçü, 360 milyon sterlinlik yatıyla ABD'de tatile çıktı.

29 yaşındaki dövüşçünün bu hali, "Yenilginin şokunu hemen atlattı" yorumlarına sebep oldu.