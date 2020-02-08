"Maviden Beyaza Antalya" yarışlarında sporcular aynı gün denizde yüzüp kayak yaptı

08.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:46

ANTALYA (AA) "Maviden Beyaza Antalya" kış sporları organizasyonuna katılan sporcular, aynı gün Konyaaltı Plajı'nda yüzdü, bisikletle Beydağları'nı tırmanıp Saklıkent'te kayak yarışında mücadele etti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) düzenlediği organizasyona 90 sporcu katıldı. Etkinliğin yüzme etabına katılan sporcular, hava sıcaklığının 6 derece, deniz suyu sıcaklığının 17 derece olarak ölçüldüğü Konyaaltı Plajı'nda 400 metre yüzdü.

Bisiklet etabında ise sporcular Konyaaltı Sahil Yolu'ndan yaklaşık 50 kilometrelik parkurda Beydağları'nı tırmanıp Saklıkent'e çıktı.

Organizasyonun son etabında sporcular, eksi 10 derecede 2 bin 400 rakımlı Saklıkent Kayak Merkezi'nde kayak yarışında mücadele etti.

ATSO Başkanı Davut Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'nın doğal ve iklimsel güzelliklerinin tanıtımı ile kış spor turizmine katkı sağlamak amacıyla, geçen yıl "Beyazdan Maviye Antalya" adıyla ilki düzenlenen kış sporları organizasyonunun ikincisinin, "Maviden Beyaza Antalya" sloganıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Çetin, turizm kentinin alternatif turizm olanaklarıyla aynı anda dört mevsimi yaşatan bu özelliğini dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA