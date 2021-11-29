Mavi Marmara gemisi icrada 4 milyon 853 bin liradan satıldı

Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'nın Mezat Salonu'nda gerçekleşen ve 3 şirketin katıldığı ihale sonuçlandı. Anadolu 3. İcra Dairesi'nin 3 milyon 888 bin lira değer biçtiği eski adı 'Mavi Marmara' olan 'Anatolian' isimli yük gemisi, açık arttırma sonucunda 4 milyon 853 bin liraya 2E Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.'ye satıldı. Anatolian isimli geminin halen Somali'nin başkenti Mogadişu şehrinde bulunduğu öğrenildi.

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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