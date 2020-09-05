MAÜ BESYO özel yetenek sınavını başarı ile tamamladı Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2-4 Eylül tarihleri arasında kampüs alanında gerçekleştirdiği 2020-2021 akademik yılı özel yetenek sınavı başarı ile tamamladı.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2-4 Eylül tarihleri arasında kampüs alanında gerçekleştirdiği 2020-2021 akademik yılı özel yetenek sınavı başarı ile tamamladı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ( BESYO) tarafından gerçekleştirilen sınavın fotosel kronometre cihazları kullanılarak son derece objektif bir şekilde tamamlandığı bildirildi.

Korona virüs süreci nedeniyle açık havada ve sosyal mesafe kuralını gözeterek gerçekleştirilen yetenek sınavı için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten BESYO Müdürü Doç. Dr. Serdar Geri,

"MAÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak hazırlamış olduğumuz parkurlarımızı şeffaflık ilkemiz doğrultusunda başarılı bir şekilde tamamladık. Fotosel ölçüm cihazları ile başlayıp-biten parkurlarımızın sonuçları aynı anda hem scoreboard hem de bilgisayar sistemine işlenmesinin yanında profesyonel hakem heyeti tarafından da manuel olarak kayıt altına alındı" dedi.

Gerçekleştirilen özel yetenek sınavına 'Objektiflik Sınavı 'da denilebileceğini söyleyen Geri, hiçbir öğrenciye yönelik hak ihlalinin yapılmadığını vurgulayarak düzenlenen parkur performanslarının video kaydına alınarak arşivlendiğini belirtti. Doç. Dr. Geri, toplam kontenjan sayısının 180 olduğu özel yetenek sınavında, çoğunluğu Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi olmak üzere çeşitli illerden bin 500 öğrencinin yoğun ilgi göstererek başvuruda bulunduğu bilgisini verdi. - MARDİN

Kaynak: İHA