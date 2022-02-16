Matlı, Yörsan'ı da bünyesine katarak, tarım ve hayvancılık sektöründeki tedarik zincirinin tüm halkalarında yer almış olacak. Bu yatırımla Matlı, Türkiye'nin protein ihtiyacını karşılayan gıda grubu olma hedefine hızla yürüyor.

Türkiye'nin tarımdaki geleceğini yeni yatırımı ile daha ileri seviyelere taşımayı hedefleyen Matlı Grubu, özellikle bölgesel bazda katma değer katacak. Hem bölge ekonomisine hem de daha büyük çerçeveden bakıldığında Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen Matlı, yeni yatırımı ile alternatif iş modelleri de oluşturmayı hedefliyor. Yeni tesis, teknik alt yapısı ile 120 bin metrekare arsa üzerinde 60 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip, 6 adet süt kabul noktası ile saatte 120 ton çiğ sütü üretim hattına alabilmektedir. Günlük bin 200 ton çiğ süt işleme kapasitesine sahip olan tesise ilave olarak süt tozu üretim tesisi de kurarak alınacak süt miktarının iki katına çıkması hedeflenmektedir. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi