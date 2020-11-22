Masterchef ilk 8 belli oldu! Masterchef'te kimler yarışıyor? 22 Kasım Masterchef'te kim elendi?
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Masterchef ilk 8 belli oldu! Masterchef'te kimler yarışıyor? 22 Kasım Masterchef'te kim elendi?

22.11.2020 23:31 | Son Güncelleme: 23.11.2020 00:18
Masterchef ilk 8 belli oldu! Masterchef'te kimler yarışıyor? 22 Kasım Masterchef'te kim elendi?

Masterchef Türkiye 2020'de bu akşam eleme heyecanı vardı. Eleme adayları arasında bir diskalifiye ise gündeme geldi. Bu akşamın sonunda Masterchef Türkiye'nin ilk 8'i belli oldu. Böylece finale en yakın isimler ortaya çıktı.

Her hafta olduğu gibi bu haftada MasterChef Türkiye 2020 sezonunda eleme heyecanı yaşanıyor. Finale adım adım ilerleyen MasterChef Türkiye'nin son 9 yarışmacısı birbirinden başarı ve hırslı. Bugün iki takımın mücadelesinde azeri mutfağındaki lezzetler birbiriyle yarıştı. Kazanan takım Kırmızılar oldu. Mavi takım ise kendi arasında bireysel dokunulmazlık mücadelesine başladı. Peki MasterChef Türkiye'de kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı?

22 KASIM MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Ayyüce, Sefa ve Uğur'un yarıştığı eleme yarışında isim belli oluyor. Uğur'un ise 21 Kasım günü oyundan diskalifiye olduğu açıklandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 SON 8 KİMLER OLDU?

Yarışmaya devam etmeye hak kazanan isimler ise;

Eray,

Emir,

Özgül,

Ebru,

Serhat,

Barbaros oldu.

21 Kasım tarihinde Acun Ilıcalı tarafından Diskalifiye olduğu duyurulan Uğur'dan sonra 8 kişinin ismi olması gerektiği için ise kimse elenmeyebilir. Sefa en çok beğenilen tabağı sundu ve eleme adayı olarak Ayyüce ile Uğur kaldı. Uğur'un diskalifiye edilmesinden sonra bir isim daha veda etti.

Elenen isim: Ayyüce oldu.

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