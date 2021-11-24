Masterchef O Ses Türkiye bölümü ne zaman? O Ses Türkiye Masterchef özel bölümü hangi gün, saat kaçta?

Masterchef O Ses Türkiye bölümü ne zaman? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, O Ses Türkiye Masterchef özel bölümü hangi gün, saat kaçta? Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı, ekranların sevilen yarışması O Ses Türkiye, yeni sezonu ve değerlijürileri ile bu yıla da damga vuracak. Jüriliğini Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk'ün yaptığı O Ses Türkiye, yeni sürprizlerle yarışmacılarını bekliyor. Türkiye'nin her ilinden katılan yarışmacıları kıyasıya mücadele ettiren, bugüne kadar Türkiye'de birçok güzel sesin keşfedilmesini sağlayan O Ses Türkiye, 5 Ekim Cumartesi günü TV8 ekranlarında yeni sezonuna başlıyor.

MASTERCHEF O SES TÜRKİYE BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

TV8 ekranlarının sevilen iki programı bir araya geliyor. Masterchef yarışmacıları, O Ses Türkiye'ye konuk olarak şarkılar söylüyor. O Ses Türkiye Cuma akşamı, Kırmızı Oda dizisinden hemen önce TV8 ekranlarına gelecek. Masterchef Türkiye yarışmacılarının konuk olduğu O Ses Türkiye'nin özel bölümünün tanıtımı yayınlandı.

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