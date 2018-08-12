Maski, Dap Desteğiyle 83 Projeyi Hayata Geçirdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nün, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle 4 yılda 37,5 milyon lira maliyetindeki 83 projeyi hayata geçirdiği bildirildi.

MASKİ'den yapılan açıklamaya göre, MASKİ Genel Müdürlüğü, kentin içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını güçlendirme çalışmaları yaparken, tarımsal sulama için Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen sulama projelerini de hayata geçiriyor.

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Malatya'daki tarımsal ve hayvansal sulama yapımı için projelerini hazırlayarak DAP Bölge Kalkınma İdaresi'ne sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 4 yılda hayata geçirdiğimiz 83 sulama projesinin maliyeti 37,5 milyon liradır. Çalışmalarımız kapsamında 91 bin 400 metrelik sulama kanalı inşa ettik. 308 bin 463 metre uzunluğunda kapalı sulama sistemi çalışmalarımızı tamamladık.Toplam 10 hayvan içmesuyu göleti yapımı çalışmalarımızın 6'sı bitti, 4'ünde çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda bizlere destek olan DAP Bölge Kalkınma İdaresine, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat'a teşekkür ederim. Tüm çabamız Malatya'ya hizmet etmek."