HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı

Maske üretiminde girdi olarak kullanılan "melt blown" kumaşlara uygulanan ilave gümrük vergisi ekime kadar yüzde 20'den yüzde sıfıra düşürüldü.

30.06.2020 09:01 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:57

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ticaret Bakanlığı'nca dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kişisel maske kullanımının önemi dikkate alınarak, maske üretiminde girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla düzenleme yapıldı. Buna göre, maske üretiminde girdi olarak kullanılan "melt blown" kumaşlarda uygulanan ilave gümrük vergisi 1 Ekim'e kadar yüzde 20'den yüzde sıfıra indirildi.

125 ÜRÜNÜN GÜMRÜK VERGİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı ile de sanayicinin girdi maliyetlerini azaltmak, rekabet gücünü desteklemek ve nihai ürün fiyatlarını düşürmek amacıyla Türkiye ve Avrupa Birliği'nde (AB) üretimi olmayan girdi mahiyetinde ham madde ve ara mamullerde uygulanan gümrük vergileri AB ile eş zamanlı düşürüldü. Bu kapsamda, Türkiye'de üretimi bulunmayan 125 özel tanımlı ürünün gümrük vergilerinin yarından (1 Temmuz) itibaren düşürülmesi kararlaştırıldı.
Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı Ekonomi
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi Ekonomi
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu Ekonomi
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
CHP, internet medyası çalışanlarına basın kartı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu Ekonomi
CHP, internet medyası çalışanlarına basın kartı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı Ekonomi
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak Ekonomi
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti
Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı
Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit...
Çırağan'ı karıştıran asansörde taciz iddiası! Genç kadın şikayetçi oldu, karşı taraf 'yanlışlıkla' dedi
Çırağan'ı karıştıran asansörde taciz iddiası! Genç kadın şikayetçi oldu, karşı taraf "yanlışlıkla" dedi
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özlem Zengin Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Dilan Çiçek Deniz Zehra Çilingiroğlu
Spor Alper Ulusoy Bülent Uygun Mete Kalkavan Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Bursa Çocuk Milli
Şu an buradasınız: Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 09:58:02. #1.14#
title