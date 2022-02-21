Masa tenisinde Fransa ve Belçika'daki organizasyonlarda millilerden 6 madalya - Haberler
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Masa tenisinde Fransa ve Belçika'daki organizasyonlarda millilerden 6 madalya

AA, Fatih Çakmak - Spor
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Masa tenisinde Fransa ve Belçika'daki organizasyonlarda millilerden 6 madalya

Masa tenisinde 11 yaş altı milli sporcular, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunun faaliyet programında yer alan, Fransa ve Belçika'da yapılan organizasyonlarda 2'si altın 6 madalya kazandı.

Masa tenisinde 11 yaş altı milli sporcular, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunun faaliyet programında yer alan, Fransa ve Belçika'da yapılan organizasyonlarda 2'si altın 6 madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belçika'da düzenlenen puanlı WTT Youth Contender Yarışması'nda ay-yıldızlı sporculardan Görkem Öcal altın, Buse Koçak gümüş, Elvin Kale ise bronz madalya elde etti.

Fransa'nın Metz kentinde yapılan puanlı WTT Youth Contender Yarışması'nda da Görkem Öcal altın, Buse Koçak gümüş, Kuzey Gündoğdu ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen, elde edilen madalyalardan dolayı sporculara ve antrenörlerine teşekkür ederek, "Bizlere bu heyecanı yaşatan, Türk masa tenisini onurlu ve gururlu bir şekilde temsil ederek tarihi bir ilki gerçekleştiren, Avrupa'da yeni bir tarih yazan, madalyalarla taçlandıran sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Bu daha başlangıç, yeni başlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Masa tenisinde Fransa ve Belçika'daki organizasyonlarda millilerden 6 madalya

Masa tenisinde Fransa ve Belçika'daki organizasyonlarda millilerden 6 madalya

Masa tenisinde Fransa ve Belçika'daki organizasyonlarda millilerden 6 madalya

AA / Fatih Çakmak - Spor

Türkiye, Belçika, Fransa, Milli, Spor, Haberler

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