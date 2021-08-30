Masa Tenisi Zafer Kupası yarışmaları geçekleştirildi

Denizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Haftası nedeniyle 28-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında Hasan Güngör Kapalı Spor Salonu'nda, Denizli Gençlik Spor Müdürlüğü ile Denizli Masa Tenisi İl Temsilciliği koordinesinde Zafer Kupası yarışmaları yapıldı.

Denizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Haftası nedeniyle 28-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında Hasan Güngör Kapalı Spor Salonu'nda, Denizli Gençlik Spor Müdürlüğü ile Denizli Masa Tenisi İl Temsilciliği koordinesinde Zafer Kupası yarışmaları yapıldı.

Denizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri haftası nedeniyle, Minik Erkekler, Küçük Erkekler, Yıldız Erkekler, Genç Erkekler, Büyük Erkekler, Minik Kadınlar, Küçük Kadınlar, Yıldız Kadınlar, Genç Kadınlar ve Büyük kadınlar kategorilerinde ferdi ve takım yarışmaları yapıldı. Zorlu ve çekişmeli geçen ve 100 civarı sporcunun katıldığı, müsabakalar sonunda dereceye giren takım ve ferdi sporculara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Durmuş Cansever ve TMTF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Musa Güner tarafından verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı