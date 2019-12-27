Martin Odegaard'ın Real Madrid B Takımından En İyi Golleri
2015 yılında ülkesi Norveç'ten Real Madrid'e katılan Martin Odegaard, kariyerinde henüz Real Madrid A Takımı'nda oynama fırsatı elde etmemiş olsa bile B takımı Castilla'da gözlerin paslarını silmeyi başardı.
27.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:17
2015 yılında ülkesi Norveç'ten Real Madrid'e katılan Martin Odegaard, kariyerinde henüz Real Madrid A Takımı'nda oynama fırsatı elde etmemiş olsa bile B takımı Castilla'da gözlerin paslarını silmeyi başardı.
Kaynak: Dugout
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