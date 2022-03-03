BELLİ OLDU Mart 2022 kira artış oranı! Ev kira artış oranı 2022 mart ayında ne kadar? 2022 Mart zam oranı
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Şubat ayı enflasyon verisi ile milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren Mart ayı kira artış oranı da belli oldu. İşte, 2022 Mart kira zam oranı! Ev kira artış oranı 2022 mart ayında ne kadar?
Mart 2022 kira artış oranı ne kadar oldu? Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. Ev kira artış oranı 2022 mart ayında ne kadar? İşte, Mart ayı kira zam oranı...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubatta TÜFE aylık yüzde 4,81, yıllık yüzde 54,44 arttı. Şubat ayında 12 aylık TÜFE ise yüzde 25,98 olarak gerçekleşti. Buna göre, mart ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı yüzde 25,98 oldu.
Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
Zam oranı: 1.260 lira
Zam bedeli: 260 lira
Zamlı kira bedeli: 1.260 lira
Eski kira: 1.100 lira -Yeni kira: 1.385 lira
Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.511 lira
Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.637 lira
Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.763 lira
Eski kira: 1.500 lira -Yeni kira: 1.859 lira
Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 2.015lira
Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 2.141lira
Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.267 lira
Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.393 lira
Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.519 liraMart 2022 kira artış oranı