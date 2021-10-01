Marsilya-Galatasaray maçının spikerinden gündeme oturan Muslera hatası - Haberler Spor
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Marsilya-Galatasaray maçının spikerinden gündeme oturan Muslera hatası

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Marsilya'yla oynadığı maçı anlatan spiker Melih Gümüşbıçak, yaptığı hatayla sosyal medyada gündeme oturdu. Bir pozisyonda Muslera'ya Mondragon diyen Gümüşbıçak için sosyal medyada binlerce paylaşım yapılırken, "Yok Taffarel" yorumlarının fazlalığı dikkat çekti.

Avrupa Ligi E Grubu maçında Galatasaray, deplasmanda Marsilya'yla golsüz berabere kaldı. EXXEN ekranlarında maçı anlatan spiker Melih Gümüşbıçak yaptığı hatayla sosyal medyaya damga vurdu.

MONDRAGON'U YENİDEN HATIRLATTI

Karşılaşmanın 83. dakikasında yaşanan Marsilya atağında Muslera topun kontrolünü sağlayınca spiker Melih Gümüşbıçak, Uruguaylı kaleciye Mondragon dedi. O anlar için sosyal medyada binlerce yorum yapılırken, sarı-kırmızılı taraftarların bir kısmı bir dönem Galatasaray'ın kalesini koruyan Mondragon'u kendilerini yeniden hatırlattığı için Gümüşbıçak'a teşekkür etti.

Marsilya-Galatasaray maçının spikeri Muslera'ya 'Mondragon' dedi, sosyal medya yıkıldı

Marsilya-Galatasaray maçının spikeri Muslera'ya 'Mondragon' dedi, sosyal medya yıkıldı

Marsilya-Galatasaray maçının spikeri Muslera'ya 'Mondragon' dedi, sosyal medya yıkıldı

Marsilya-Galatasaray maçının spikeri Muslera'ya 'Mondragon' dedi, sosyal medya yıkıldı

Marsilya-Galatasaray maçının spikeri Muslera'ya 'Mondragon' dedi, sosyal medya yıkıldı

Marsilya-Galatasaray maçının spikeri Muslera'ya 'Mondragon' dedi, sosyal medya yıkıldı

Marsilya-Galatasaray maçının spikerinden gündeme oturan Muslera hatası
Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
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