Marsilya-Galatasaray maçının spikerinden gündeme oturan Muslera hatası

Avrupa Ligi E Grubu maçında Galatasaray, deplasmanda Marsilya'yla golsüz berabere kaldı. EXXEN ekranlarında maçı anlatan spiker Melih Gümüşbıçak yaptığı hatayla sosyal medyaya damga vurdu.

MONDRAGON'U YENİDEN HATIRLATTI

Karşılaşmanın 83. dakikasında yaşanan Marsilya atağında Muslera topun kontrolünü sağlayınca spiker Melih Gümüşbıçak, Uruguaylı kaleciye Mondragon dedi. O anlar için sosyal medyada binlerce yorum yapılırken, sarı-kırmızılı taraftarların bir kısmı bir dönem Galatasaray'ın kalesini koruyan Mondragon'u kendilerini yeniden hatırlattığı için Gümüşbıçak'a teşekkür etti.

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