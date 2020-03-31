SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Marsilya eski başkanı Diouf korovirüsten hayatını kaybetti - Spor
Koronavirüs, Marsilya, Fransa, Spor

Marsilya eski başkanı Diouf korovirüsten hayatını kaybetti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın eski başkanlarından Pape Diouf, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

31.03.2020 23:55 | Son Güncelleme: 31.03.2020 23:55
Marsilya eski başkanı Diouf korovirüsten hayatını kaybetti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın eski başkanlarından Pape Diouf, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 

Koronavirüse yakalanan Marsilya'nın eski başkanlarından Pape Diouf, cumartesi gününden beri Senagel'in başkenti Dakar'da bir hastanede solunum cihazına bağlı olarak yaşıyordu. Bugün akşam saatlerinde 68 yaşındaki Diouf'un hayatını kaybettiği açıklandı.

Diouf, 2005 ve 2009 yılları arasında mavi-beyazlı ekipte başkanlık görevini üstlenmişti.

 


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Fransa yasta! Eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti Spor
Fransa yasta! Eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber'e destek Spor
Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber'e destek
İtalyan basınına konuşan Lucescu, Beşiktaş için tarih verdi Spor
İtalyan basınına konuşan Lucescu, Beşiktaş için tarih verdi
Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama geldi Spor
Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama geldi
Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat: Samandıra'yı özledim Spor
Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat: Samandıra'yı özledim
Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor Spor
Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor
Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi
Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda
UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası
UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı
Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak
Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek
Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız
Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız
Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor
Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor
Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak
Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek
Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi
Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Görüşme yapmadık
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Görüşme yapmadık
Başakşehir Kulübü, milli dayanışma kampanyasına 2 milyon TL ile destek verecek
Başakşehir Kulübü, milli dayanışma kampanyasına 2 milyon TL ile destek verecek
Faruk Süren'in eşi Hatice Süren'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Faruk Süren'in eşi Hatice Süren'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'de, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbolda 65 kişinin koronavirüs testleri negatif çıktı
Fenerbahçe'de, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbolda 65 kişinin koronavirüs testleri negatif çıktı
Pelle'nin model sevgilisinden yürek hoplatan karantina pozları
Pelle'nin model sevgilisinden yürek hoplatan karantina pozları
Ajax, Ryan Babel'in sözleşmesini feshetti
Ajax, Ryan Babel'in sözleşmesini feshetti
Maaş kesintisi sonrası Merih Demiral'ın maaşı 1.2 milyon, Ronaldo'nun maaşı da 21 milyon euroya indi
Maaş kesintisi sonrası Merih Demiral'ın maaşı 1.2 milyon, Ronaldo'nun maaşı da 21 milyon euroya indi
Yılmaz Vural: Gerekmedikçe sokağa çıkan cahildir
Yılmaz Vural: Gerekmedikçe sokağa çıkan cahildir
Rihanna, koronavirüs kapan sporcuyla dalga geçti
Rihanna, koronavirüs kapan sporcuyla dalga geçti
Merve Terim'den 'Fatih Terim korona olmadı' yorumlarına imalı tepki: Kimi kandırıyorsunuz siz?
Merve Terim'den "Fatih Terim korona olmadı" yorumlarına imalı tepki: Kimi kandırıyorsunuz siz?
Fatih Terim karantina sürecini anlattı: Kendimi izole ediyorum. Eşim üst katta, ben alt kattayım
Fatih Terim karantina sürecini anlattı: Kendimi izole ediyorum. Eşim üst katta, ben alt kattayım
Galatasaray, oyuncularla görüşme yapacak ve maaşlarında indirime gitmesini isteyecek
Galatasaray, oyuncularla görüşme yapacak ve maaşlarında indirime gitmesini isteyecek
Mesut Özil baba oldu
Mesut Özil baba oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Mustafa Destici Mehmet Cahit Turhan
Magazin Guido Senia Defne Samyeli Fahrettin Koca Seren Serengil
Spor Falcao Ali Koç Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Rusya Wuhan Milli
Şu an buradasınız: Marsilya eski başkanı Diouf korovirüsten hayatını kaybetti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 00:34:48. #1.15#
title