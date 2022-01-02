Son dönemde birçok ürüne olduğu gibi akaryakıta, enerjiye, köprülere de peş peşe zamlar geldi. Bu zam haberlerinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Marmaray da zamlı tarifesini açıkladı. Peki, Marmaray'a zam mı geldi 2022? Marmaray yeni yıl bilet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marmaray'a zam yapıldı mı?

MARMARAY'A ZAM MI YAPILDI 2022?

Son dönemde birçok ürüne olduğu gibi akaryakıta, enerjiye, köprülere de peş peşe zamlar geldi. Bu zam haberlerinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Marmaray da zamlı tarifesini açıkladı. Buna göre; en uzun mesafe 8,91'den 12,12 liraya, öğrenciler için en uzun yolculuk 4,03'ten 5,48'e, öğretmen ve yaşlılar için en uzun mesafe 6,21'den 8,45'e çıktı. Böylece Marmaray'ın yeni tarifesine yüzde 36'lık zam yapıldı.

Yeni yıla girdikten hemen sonra akaryakıta, enerjiye, köprülere, ulaşıma gelen zammın ardından bir fiyat artışı da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Marmaray'a geldi.

MARMARAY'A YÜZDE KAÇ ZAM YAPILDI?

Marmaray Tam Parkur ücreti 9,91'den 12,12 liraya, öğrenci ücreti 4,03'ten 5,48 liraya, öğretmen/yaşlı ücreti 6,21'den 8,45 liraya yükseldi. En az yani en kısa taşıma ücreti tam 4,03'ten 5.48 liraya, öğrenci-indirimli 1,96'dan 2.67 liraya, öğretmen/yaşlı 2,88'den 3.92 liraya çıktı. Böylece Marmaray'ın 2022 tarifesine yüzde 36 zam geldi.

GÜNCEL 2022 MARMARAY BİLET FİYATLARI

Elektronik bilet ve Marmaray bileti 23 lira olurken durak mesafesine göre alınacak ücretler ise şöyle oldu:

1-7 istasyon tam bilet 5.48 lira. Öğrenci 2.67 lira

8-14 istasyon tam bilet 7.04 lira. Öğrenci 3.29 lira

15-21 istasyon tam bilet: 8.13 lira. Öğrenci 3.92 lira

2-28 istasyon tam bilet: 9.38 lira. Öğrenci 4.46 lira

29-35 istasyon tam bilet: 10.95 lira. Öğrenci 5.24 lira

36-43 istasyon tam bilet: 12.12 lira. Öğrenci 5.48 lira.

2021 YILINDAKİ MARMARAY FİYATLARI NE KADARDI?

Marmaray ücret tarifesi 2021 yılında en uzun mesafede 8,91 en kısa yolculuk 4,03 TL olarak belirlenirken, öğrenciler için en kısa yolculuk ücreti 1,96 TL, en uzun yolculuk ücreti ise 4,03 TL olmuştu. Öğretmen ve yaşlılar için en kısa yolculuk ücreti 2,88 TL, en uzun yolculuk ücreti 6,21 TL olarak belirlenmişti.

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